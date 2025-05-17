Acer представила ноутбуки Aspire 16 AI с ИИ и батареей до 27 часов

Acer анонсировала новые ноутбуки Aspire 16 AI с искусственным интеллектом и долгим временем работы от батареи. В зависимости от модели, устройство может работать до 27 часов без подзарядки.

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Модель с процессором Intel Core Ultra 7 работает до 26 часов, AMD-варианты на базе Ryzen AI 7 или AI 5 — немного меньше, а ноутбук на Snapdragon X от Qualcomm — 27 часов. Все версии оснащены 16-дюймовым экраном: Intel и AMD получают OLED-дисплеи с частотой 120 Гц и яркостью до 500 нит, а Snapdragon — LCD-дисплей с разной цветопередачей.

Aspire 16 AI поддерживает до 32 ГБ оперативной памяти, 1 ТБ SSD и карту microSD. Есть порты USB-A, USB-C, HDMI 2.1, слот microSD и Wi-Fi 6E/7. Работают ноутбуки на Windows 11, причём AMD-модели имеют улучшенную защиту Microsoft Pluton и распознавание лица.

Также добавлены функции ИИ: улучшение голоса (PurifiedVoice), редактирование изображений (LiveArt) и специальная кнопка Copilot+.

Старт продаж — июль (Snapdragon) и август (Intel/AMD). Цены — от 749 до 1 049 евро.