Названы три лучших и дешевых игровых смартфона

Редакция портала «Палач» составила подборку из трех смартфонов в пределах 16 тысяч рублей со сбалансированными характеристиками, которые позволяют запускать популярные мобильные игры.

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Открывает список Tecno Pova 6 Neo за 13,2 тыс. руб. Устройство предлагает корпус в «игровом дизайне», IPS-экран диагональю 6,78 дюйма с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц и яркостью 580 нит. За производительность смартфона отвечает чип MediaTek Helio G99 Ultimate, дополненный 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, а большой аккумулятор на 7000 мАч поддерживает зарядку мощностью 33 Вт.

Следом идет CMF Phone 1 по цене 15,9 тыс. руб., который выделяется модульным дизайном, 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц и яркостью до 2000 нит. В нем установлен чип MediaTek Dimensity 7300, основная камера на 50 Мп и аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 33 Вт. К недостаткам этой модели относят отсутствие NFC и стереодинамиков.

Замыкает топ Poco M6 Pro, который за 16,4 тыс. руб. может похвастаться тройной камерой на 64, 8 и 2 Мп, AMOLED-экраном на 6,67 дюйма с разрешением Full HD+, пиковой яркостью 1300 нит и частотой 120 Гц, чипом MediaTek Helio G99, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. В нем установлена батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт, а также имеется защита от влаги и пыли по стандарту IP54.