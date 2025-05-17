Журналисты раскрыли все изменения iPhone 17 Pro

Редакция портала 9to5Mac рассказала о семи изменениях, ожидаемых во флагманском смартфоне iPhone 17 Pro.

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Одним из ключевых изменений станет обновленная фронтальная камера — Apple заменит 12-мегапиксельный сенсор на новый с разрешением 24 Мп, что существенно повысит качество селфи.

Флагманские iPhone 17 Pro и Pro Max получат чип Apple A19 Pro, дополненный 12 ГБ оперативной памяти. Новое «железо» положительно скажется на приросте производительности и работе искусственного интеллекта Apple Intelligence. Кроме того, Apple планирует оснастить смартфон фирменным чипом Wi-Fi и Bluetooth.

Самым заметным изменением станет новый дизайн задней крышки — это первый редизайн со времен iPhone 11 Pro, который выходил в 2019 году. Так, смартфон предложит увеличенный выступ для камер и алюминиевый корпус вместо титанового, что потенциально откроет возможности для новых цветовых решений, включая небесно-голубой оттенок (Sky Blue).

Наконец, в Apple переработают систему охлаждения с паровой камерой, которая позволит смартфону поддерживать высокую производительность при нагрузке и не перегреваться.

Презентация смартфонов серии iPhone 17 ожидается в сентябре 2025 года.