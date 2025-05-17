Microsoft вернет секунды на часы в Windows 10

Портал Windows Latest со ссылкой на источники в Microsoft сообщил, что после многочисленной критики из-за удаления отображения секунд в часах во всплывающем окне Календаря в Windows 10, компания решила вернуть эту функцию в следующем обновлении. Несмотря на то, что в октябре поддержка Windows 10 прекратится.

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Новый всплывающий пользовательский интерфейс Календаря внедрялся поэтапно, и всё больше пользователей замечали, что секунды исчезли с часов на панели задач, для людей это происходило внезапно. Microsoft не предоставила объяснений по поводу удаления секунд из Windows 10, но подтвердила что вернёт эту функцию. При этом секунды появились в интерфейсе Windows 11.

Если инсайдерская информация верна, секунды вернутся в обновлении Windows 10 Build 19045.5912.