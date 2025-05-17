В Windows 11 появится беспроводная передача файлов между ПК

Стало известно, что Microsoft тестирует новую опцию «Передача файлов на ПК» — технологию беспроводного обмена файлами между компьютерами. Речь идёт о новом переключателе в приложении «Резервное копирование» в Windows 11 (Windows Backup).

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О разработке функции рассказал инсайдер Phantom of Earth. К штатным возможностям приложения добавилась опция передачи данных на новый компьютер не только через OneDrive, как это было раньше, а сразу по беспроводной связи.

© Windows Latest / Microsoft

© Windows Latest / Microsoft

Ожидается, что функционал будет похож на технологию «Простая передача файлов» в Windows 7. При этом требуется наличие Wi-Fi для запуска передачи данных, которая включает не только файлы, но и настройки. Пользователь должен ввести сгенерированный пароль на новом компьютере для начала процесса передачи.