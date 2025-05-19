В США запустили проект по поиску инопланетян

Ученые Гарвардского университета запустили проект «Галилео», направленный на поиски неопознанных летающих объектов.

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С этой целью исследователи оснастили университетскую обсерваторию акустическими датчиками, анализаторами радиочастотного спектра, счетчиками заряженных частиц, магнитометрами и камерами видеонаблюдения. Весь этот инструментарий подключен к системе искусственного интеллекта, способной непрерывно анализировать данные.

Основная сложность проекта заключается в том, что его авторам неизвестно, что именно надо искать. Обычные алгоритмы машинного обучения ориентированы на распознавание конкретных объектов, таких как самолеты или птицы, но в случае с НЛО исследователи не знают, на что конкретно должен ориентироваться искусственный интеллект. Команда проекта обучает ИИ распознавать обычные объекты, чтобы впоследствии выделить аномалии, пишет Bloomberg.

Подобные проекты существуют в других странах, например, в Швеции и Германии.

Ранее детали проекта по поиску внеземных цивилизаций, действовавшего в годы холодной войны, рассекретило Центральное разведывательное управление США. Согласно обнародованным документам, американские спецслужбы якобы обнаружили инопланетные формы жизни на Земле и спутнике Сатурна Титане. Говорится о трех потенциально существовавших в то время базах инопланетян. Две из них якобы были расположены на Аляске и в Африке, еще одна располагалась на спутнике Сатурна Титане. Утверждается, что эти данные были получены в 1970-х и 1980-х годах с участием людей, обладавших экстрасенсорными способностями.