Названы лучшие смартфоны в пределах 10 тысяч рублей

Редакция портала iChip составила подборку из семи лучших смартфонов, стоимость которых не превышает 10 тыс. руб.

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Открывает список Redmi A3, предлагающий 6,71-дюймовый IPS-экран с разрешением HD+ и частотой обновления изображения 90 Гц. За производительность устройства отвечает чип MediaTek Helio G36, дополненный до 4 ГБ оперативной и до 128 ГБ постоянной памяти, а основная камера имеет датчик на 8 Мп.

Следом идет Infinix Hot 30 с более крупным 6,78-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ и частотой 90 Гц. Смартфон предлагает более мощный Helio G88, до 4 и 128 ГБ оперативной и постоянной памяти соответственно, а также основную камеру с разрешением 50 Мп.

Топ-3 замыкает Realme C51, оснащенный 6,74-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ и частотой 90 Гц, процессором Unisoc Tiger T612, оперативной и постоянной памятью до 6 и 256 ГБ соответственно и основной камерой на 50 Мп.

В подборку также вошли другие бюджетные устройства: Tecno Spark 30C, Vivo Y03, Poco C65 и Samsung Galaxy A06 4G.