У складного iPhone селфи-камера будет под экраном

Apple готовит свой первый складной смартфон iPhone Fold, который, по слухам, откажется от привычного выреза в пользу более современных решений для камер. Как сообщает Gizmochina, новинка получит внешний дисплей с отверстием для селфи-камеры и внутренний экран с подэкранной камерой, что обеспечит полноценный безрамочный вид. Выпуск запланирован на конец 2026 года.

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iPhone Fold будет иметь книжный дизайн с 7,8-дюймовым внутренним экраном без складок и 5,5-дюймовым внешним. Отверстие для камеры заменит вырез Dynamic Island, характерный для текущих iPhone, а подэкранная камера скроет сенсор. Такие технологии уже используются в некоторых Android-смартфонах, но Apple стремится довести их до совершенства. Также устройство получит Touch ID, встроенный в боковую кнопку включения, как в iPad Air, вместо Face ID из-за ограниченного пространства внутри корпуса.

Аналитики, включая Мин-Чи Куо, сообщают, что Apple завершит дизайн к июню 2025 года, а массовое производство начнётся в 2026 году. Цена составит $ 2000−2300.