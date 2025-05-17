Разгадан секрет рыжих кошек

Генетики под руководством Хироюки Сасаки из Университета Кюсю в Японии выяснили, какая генетическая мутация "отвечает" за рыжий окрас у домашних кошек.

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Авторы публикации в журнале Current Biology пришли к выводу, что у рыжех кошек отсутствует определенный участок ДНК в гене ARHGAP36, расположенного на X-хромосоме. Активность данного гена подавляет работу генов, необходимых для синтеза темного пигмента.

Ученые не исключают, что ген, о котором идет речь, может "отвечать" не только за окрас, но и отчасти за поведение. Подтверждений данному предположению нет, но если они будут получены, правдой окажется распространенная среди "кошатников" точка зрения, что рыжие коты и коты других цветов ведут себя несколько по-разному.

Также новые данные могут помочь выяснить, когда появилась первая рыжая кошка.