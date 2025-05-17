Представлен «домашний» суперкомпьютер за 40 тыс долларов

Autonomous Inc. анонсировала Brainy — революционную рабочую станцию, способную ускорить разработку искусственного интеллекта (ИИ). Как сообщает PR Newswire, Brainy, оснащённый видеокартами NVIDIA RTX 4090, обеспечивает производительность свыше одного петафлопа — триллиона операций в секунду.

© Ferra.ru

Brainy создан для исследователей и стартапов, работающих с глубоким обучением — технологией, обучающей ИИ моделировать данные, например, распознавать изображения или генерировать текст. Станция поддерживает до 8 графических процессоров и модели с 70 миллиардами параметров, такие как большие языковые модели (LLM). Она оптимизирована для обучения и вывода ИИ, включая автодифференцирование — метод, ускоряющий настройку моделей.

© Autonomous Inc.

В отличие от облачных решений, Brainy работает локально, снижая задержки и обеспечивая приватность данных.

Brainy интегрируется с популярными ИИ-фреймворками, такими как PyTorch и TensorFlow, и поддерживается программой NVIDIA Inception, предоставляющей доступ к ресурсам NVIDIA.