Смарт-кольцо от Acer получило важное улучшение по сравнению с конкурентами

Компания Acer представила смарт-кольцо FreeSense Ring, которое служит в качестве фитнес-трекера и гаджета для отслеживания физического состояния пользователя. Об этом сообщает портал Liliputing.

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FreeSense Ring внешне схоже с аналогичными устройствами, такими как Oura Ring или Samsung Galaxy Ring, и предлагает стандартный набор функций мониторинга здоровья: измерение пульса, вариабельности сердечного ритма, уровня кислорода в крови и качества сна. Аналитика данных осуществляется через мобильное приложение, которое формирует индивидуальные рекомендации по здоровью.

Корпус устройства выполнен из титанового сплава, а весит всего 2–3 грамма и обладает водонепроницаемостью на уровне 5 ATM. Преимуществом FreeSense Ring является отсутствие необходимости в подписке, что отличает его от некоторых конкурентов на рынке. Однако сроки начала продаж и стоимость Acer FreeSense Ring пока не объявлены.

Смарт-кольца представляют собой аналог фитнес-браслетов и смарт-часов, но, как правило, не имеют дисплея и не могут уведомлять о сообщениях и звонках.