Шокирующие документы из президентской библиотеки рассказали о контакте с инопланетянами

Шокирующие материалы об НЛО, спрятанные в президентской библиотеке, утверждают, что США установили успешный контакт с инопланетной расой. В обнаруженных правительственных документах подробно описывается тайная встреча лицом к лицу с инопланетными существами более 60 лет назад.

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Более чем на 50 страницах файлов ЦРУ, которые ФБР продолжает считать подделками, утверждается, что секретная правительственная программа установила связь с НЛО в 1959 году, пишет Daily Mail.

Проект "Сигма", начатый в 1954 году, использовал двоичный компьютерный язык, передаваемый вместе с радиосигналами в космос для установления контакта с инопланетной жизнью. Всего через пять лет после установления межзвездной связи представитель военно-воздушных сил США, как утверждается, встретился с инопланетянами, получившими эти сообщения.

В файлах утверждалось, что 25 апреля 1964 года одинокий офицер разведки встретился с двумя инопланетянами в заранее условленном месте в пустыне Нью-Мексико - том самом штате, где якобы произошла знаменитая катастрофа НЛО в Розуэлле. Встреча продолжалась около трех часов, в течение которых офицер разведки и инопланетяне делились "основной информацией" о своих расах.

В документах также подробно описывалось, как секретная правительственная группа под названием "Маджестик-12" использовала свою невероятную мощь, чтобы скрыть сверхсекретную информацию об НЛО от военных и даже от Белого дома.

Несколько засекреченных проектов, связанных с коммуникациями с инопланетянами и исследованиями НЛО, предположительно, попали под контроль Majestic 12, и группа сообщила ЦРУ, что они преуспели в своих целях по обнаружению инопланетной жизни.

Согласно документам, появившимся в 1980-х годах, "Маджестик-12" (MJ-12) был комитетом высокопоставленных военных, научных работников и представителей разведки, собранным после ставшей знаменитой катастрофы НЛО в Розуэлле.

Группа из 12 человек, как утверждается, была создана секретным указом президента Гарри Трумэна в 1947 году. На протяжении более двух десятилетий этим экспертам было поручено руководить расследованиями НЛО и контактов с внеземными цивилизациями, продолжает повествование Daily Mail.

В файлах ЦРУ говорилось, что MJ-12 курировала четыре конкретных проекта, связанных с общением с инопланетянами, исследованием НЛО, восстановлением разбившихся кораблей пришельцев и тестированием любых передовых технологий, которые они могли найти.

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Участники группы MJ-12 заявили, что прошло пять лет, прежде чем они, наконец, установили успешный контакт с НЛО в 1959 году, отметив, что группа "установила примитивную связь с инопланетянами", используя двоичный код, передаваемый по радио.

Двоичный код, поясняет Daily Mail, это язык самого низкого уровня, который понимают компьютеры, непосредственно соответствующий электрическим состояниям аппаратных средств. Он представляет все данные (текст, числа, инструкции) в виде последовательностей из 0 и 1.

И ученые, занимающиеся поиском инопланетной жизни, по сей день используют этот метод. Эта базовая форма общения привела к встрече между военно-воздушными силами и этими инопланетянами в 1964 году, когда группа MJ-12 заявила, что "офицеру военно-воздушных сил удалось обменяться основной информацией с двумя инопланетянами".

В то время Majestic 12 писала, что этот проект все еще продолжается "на базе ВВС в Нью-Мексико".

После этой исторической встречи MJ-12 в 1972 году учредили проект Snowbird, целью которого был испытательный полет найденного инопланетного самолета.

В секретном отчете говорилось, что этот проект все еще осуществляется на секретной базе в Неваде, которую многие исследователи НЛО сегодня считают Зоной 51.

Несмотря на то, что группа был тайно назначена президентом, обнаруженные документы также подробно описывали, как участники MJ-12 активно скрывали информацию от высших должностных лиц и даже оскорбляли тех, кому, по их мнению, не нужно было знать об НЛО.

"Очевидно, Белый дом запросил информацию", - написали члены MJ-12 в служебной записке ЦРУ. "Похоже, мы не можем заставить этих дураков понять, что эта информация недоступна для распространения".

Позже в том же письме группа обратилась к ЦРУ с просьбой не разрешать группе, обозначенной как "AF" (что, возможно, означало Военно-воздушные силы), получать доступ к своим данным, пишет Daily Mail.

Эта сверхсекретная встреча не была найдена в рассекреченных архивах ЦРУ, но вместо этого была раскрыта после того, как была незаметно представлена широкой публике в Президентской библиотеке Рональда Рейгана, открывшейся в 1991 году.

Существование группы MJ-12 стало достоянием общественности после того, как в 1984 году предполагаемый правительственный осведомитель отправил по почте отчет о деятельности группы исследователям НЛО.

Однако, подчеркивает Daily Mail, ФБР назвало таинственный документ об НЛО "фальшивкой" и заявило, что и сама группа, и участие экспертов, названных в отчете, и миссия MJ-12 - все это было выдумкой.

В 1988 году разведывательное сообщество добавило, что в подготовленном десятилетиями брифинге для президента Эйзенхауэра были серьезные несоответствия и ошибки в оформлении, что наводит на мысль о подделке.

Несмотря на попытки разведывательного сообщества США дискредитировать разоблачения, содержащиеся в материалах детали совпали с некоторыми ключевыми фактами, найденными в документах библиотеки Рейгана, включая имена 12 человек из "Маджестик 12", продолжает Daily Mail.

Согласно обнаруженным документам, в состав MJ-12 входили адмирал Роско Хилленкоттер, первый директор ЦРУ, доктор Ванневар Буш, глава научных исследований США во время Второй мировой войны, Джеймс Форрестол, первый министр обороны США, и генерал Натан Твининг, командующий ВВС, отвечающий за исследования и разработку новых технологий.

Так совпало, что эта программа исследований и разработок базировалась на военно-воздушной базе Райт-Паттерсон в Огайо - том самом военном объекте, на который, как утверждается, в 1947 году были доставлены обломки потерпевшего крушение НЛО в Розуэлле.

Доктор Хэл Путхофф, физик и исследователь НЛО, недавно отметил в подкасте Joe Rogan Experience, что один из его коллег поговорил с командиром военно-воздушной базы Райт-Паттерсон и подтвердил, что катастрофа действительно произошла. "Они говорят, что все было по-настоящему, что это была настоящая неопознанная авария, и эти материалы были действительно откуда-то взяты", - сказал Путхофф.

Ссылаясь на проекты Snowbird и Pounce, доктор Путхофф также заявил, что в настоящее время правительство США располагает "по меньшей мере 10" разбившимися НЛО, которые они все еще изучают.

Что касается того, почему эта шокирующая встреча в 1964 году и все сообщения между НЛО были скрыты в течение 60 лет, то другой рассекреченный документ ЦРУ, по-видимому, дает ответ на эту загадку, отмечает Daily Mail.

В найденных в архивах ЦРУ рассекреченных файлах был обнаружен меморандум от 1953 года, который, по сути, положил конец любому публичному обсуждению НЛО из-за опасений, что правительство США потеряет контроль над широкой общественностью. Согласно заключению Научной комиссии по неопознанным летающим объектам, сделанному в январе 1953 года: "Постоянное внимание к сообщениям об этих явлениях в наши опасные времена создает угрозу упорядоченному функционированию защитных органов государственного организма".

Комиссия из пяти человек, состоящая из академических экспертов из университетов по всей территории США, пришла к выводу, что НЛО не представляли прямой угрозы национальной безопасности во время холодной войны. Более того, в меморандуме комиссии рекомендовалось, чтобы правительство "лишило" НЛО "особого статуса", которого эти наблюдения уже получили после Розуэлльского инцидента.