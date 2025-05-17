В работе Telegram произошел сбой

В работе мессенджера Telegram произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

По состоянию на 00:00 мск, на сбои за час пожаловались 1402 пользователя. Проблемы в работе приложения произошли на территории России. Всего за сутки о сбоях сообщили более 3 тысяч человек.

По данным портала, 45% пользователей столкнулись с проблемами в работе оповещений. Еще 32% россиян пожаловались на сбои в работе мобильного приложения. При этом проблемы в работе сайта мессенджера возникли у 12% обратившихся, а у 7% — общий сбой сервиса.

Россияне массово пожаловались на сбой в работе Telegram

В апреле российские пользователи Telegram также сообщали о сбоях в работе мессенджера. 51% россиян отметили проблемы в работе мобильного приложения мессенджера. 20% пожаловались на сбой в работе сайта. На некорректную работу оповещений посетовали 23% обратившихся.

В Роскомнадзоре отмечали, что жалобы на работу Telegram фиксировались по всему миру. По предварительным данным, проблема связана со сбоем на инфраструктуре сервиса.

Ранее Роскомнадзор зафиксировал сбой у сразу нескольких сервисов.