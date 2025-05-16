Инсайдеры: складной iPhone будет выпускаться ежегодно

Инсайдеры из PhoneArena поделились информацией от осведомлённых источников о том, что «почти мифический складной iPhone» становится реальнее.

© Ferra.ru

Как сообщается, начаты переговоры о выпуске складного iPhone (iPhone Fold), который будет выпускаться ежегодно и позиционироваться как топовая модель. Если слухи верны, складной iPhone «отнимет корону у моделей Pro Max», поскольку будет оснащаться более мощным оборудованием.

Apple намеревается использовать складной айфон как новый источник дохода и привлечь внимание к развивающемуся рынку складных устройств. Цель компании — создать продукт с незаметными складками, который «омолодит индустрию складных устройств и будет регулярно обновляться». Инсайдеры отмечают, что Apple работает над совершенствованием складного телефона на протяжении многих лет, стремясь сделать его обсуждаемым публикой и успешным на рынке.