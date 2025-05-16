Минобороны США рассекретило исследования о существовании сознания после смерти

В 2025 году Министерство обороны США впервые рассекретило ранее засекреченные документы, содержащие информацию о секретных исследованиях, проведенных в штате Вирджиния в 1980-х годах. Исследовательская группа занималась изучением феномена сознания человека после смерти.

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Документ освещает вопрос о способности сознания и памяти существовать независимо от живого тела. Ученые пытались определить, сохраняется ли интеллектуальная деятельность и когнитивная функция после прекращения жизнедеятельности организма.

Предварительные результаты исследований свидетельствуют о том, что сознание и память могут трансформироваться в некую энергетическую сущность. Наблюдения за изменениями восприятия мира позволили авторам документа предложить гипотезу о переходе сознания в иную форму реальности.

Однако авторы подчеркивают, что представленные выводы не обладают абсолютной достоверностью. Научные доказательства существования человеческой души на данном этапе отсутствуют, и необходимы дополнительные эксперименты и исследования для получения убедительных аргументов.Ранее ученые нашли в пластике ядовитое для сердца вещество.