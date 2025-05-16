Цена и дата начала продаж в РФ Honor 400 Lite с ИИ-кнопкой утекли в Сеть до анонса

На YouTube появился ролик, в котором, как утверждает автор, случайно попал в кадр ещё неанонсированный для РФ смартфон Honor 400 Lite. Видео снято в кафе: некий человек оставил устройство на столе, и автор успел заснять его. На корпусе смартфона — заклеенный логотип, камера и необычная кнопка, предположительно — ИИ-кнопка.

© Ferra.ru

На одном из кадров видна надпись Honor 400 Lite, дата начала продаж — 27 мая 2025 года и цена — 32 990 рублей. Смартфон ещё не представлен официально в России, и на момент публикации информация нигде не подтверждена.

Автор ролика говорит, что сам пользуется iPhone и не разбирается в Android, но надеется, что кто-то сможет подтвердить или опровергнуть данные. Видео может быть удалено в ближайшее время, поэтому зрителей просят сохранить и поделиться записью.