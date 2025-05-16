Монументальная древнеримская плотина в Испании подтвердила несколько гипотез

Монументальная плотина времен Древнего Рима недалеко от испанского города Эльче стала предметом масштабной работы группы специалистов из Института исследований археологии и исторического наследия (INAPH) при Университете Аликанте. Об этом со ссылкой на заявление ВУЗа сообщает ресурс La Brujula Verde.

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Сооружение находится в местечке Ассут-де-л'Аргамасса на реке Виналопо. До последнего времени она считалась объектом исламского происхождения. Новое же исследование показало, что плотина почти на тысячу лет старше и имеет римское происхождение.

Она расположена недалеко от древнеримской колонии, которая носила название Иличи. К нашему времени это слово трансформировалось в Эльче, так называется современный испанский город. Исследователи акцентируют внимание на значительных размерах гидротехнического сооружения.

Его длина превышает 130 метров, а высота достигает четырех метров. Для своего времени это был масштабный гидротехнический проект. Интересно, что изначально ученые ставили перед собой задачу найти достоверные доказательства того, что плотина относится к исламскому периоду.

Хоть в теории так и считалось, не хватало материальных или документальных доказательств, которые бы окончательно подтвердили бы возраст и происхождение сооружения.

Археологи использовали передовые методы датирования, в том числе метод оптически стимулированной люминесценции. Полученные результаты удивили, но позволили точно датировать время строительства плотины - произошло это в период между концом I века до нашей эры и началом I века нашей эры.

Этот период совпадает с ключевым моментом в местной истории: процессом основания Иличи. Открытие подтверждает ранее выдвинутую гипотезу о том, что в то время здесь уже существовала сложная гидравлическую сеть, которая питала город водой.

"Ее функция как сооружения, регулирующего сток, не вызывает сомнений, - говорит соавтор исследования, профессор античной истории Хайме Молина Видаль. - Плотина также могла играть дополнительную роль в системе орошения земель, расположенных на правом берегу реки, которую римляне называли Алебус".

Римская колонизация не ограничивалась городской планировкой и включала в себя глубокую разработку сельскохозяйственного ландшафта и рациональное использование воды в этом засушливом регионе, резюмируют ученые.