Установлено происхождение уникальных мечей "амазонок"

Австралийская организация по ядерной науке и технологиям опубликовала результаты недавно проведенного неинвазивного исследования шести дагомейских мечей, которыми были вооружены "амазонки" XIX века.

Как сообщает журнал Archaeology, речь идет о мечах уникальной формы, которые состояли на вооружении не менее уникального воинского подразделения. Оно действовало с начала семнадцатого и до конца девятнадцатого века, когда на западе Африки, на территории современного Бенина, процветало могущественное королевство Дагомея.

Оно славилось своей легендарной охраной, известной как дагомейские "амазонки". Женщины охраняли королевский дворец, правителя и его семью. А при необходимости участвовали в боевых действиях. Они были вооружены мечами уникальной формы, происхождение которых до последнего времени оставалось загадкой.

"Поскольку дагомейские правители часто импортировали предметы роскоши, включая оружие, из европейских стран, ученые долго размышляли о том, были ли эти отличительные мечи местного производства или, возможно, заказывались из других стран", - пишет журнал Archaeology.

Проведенный с помощью нейтронной томографии и нейтронной дифракции анализ показал, что все мечи были искусно изготовлены местными кузнецами, которые, как выяснилось, владели совершенно уникальными методами ковки. Как сообщают исследователи, подобные методы ковки никогда не наблюдались в других местах. Таким образом, удалось установить происхождение уникального оружия - вопреки расхожему мнению оно оказалось местным, а не привозным.