Астрономы насчитали 300 двойников Солнечной системы

Как сообщает ресурс La Brujula Verde, международная команда астрономов при помощи телескопа ALMA в Чили обнаружила в центре Млечного Пути более 300 формирующихся звездных систем, которые по своим характеристикам похожи на нашу Солнечную систему.

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Наблюдения показали, что они расположены в так называемой Центральной молекулярной зоне - области вблизи сверхмассивной черной дыры под названием Стрелец А*, которая находится в центре Млечного Пути.

Данный факт удивил ученых, так как он не отвечает традиционным теориям формирования планет. Вблизи указанной черной дыры наблюдается высокое давление и экстремальная плотность, что негативно влияет на процессы формирования планет. Однако новые данные показывают, что вопреки традиционным моделям планеты там благополучно формируются. Так, более 70 процентов обнаруженных ядер "демонстрируют неожиданно красную спектральную сигнатуру, что указывает на наличие скрытых протопланетных дисков".

Центральная молекулярная зона расположена на расстоянии около 17 миллиардов астрономических единиц от Земли, то есть примерно в 27 000 световых лет от нас. В этой области молекулярный газ сжат до плотностей, в тысячи раз превышающих плотности в нашем космическом окружении.