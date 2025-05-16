В китайских солнечных панелях нашли устройства для шпионажа

В солнечных батареях и инверторах китайского производства обнаружены скрытые устройства связи, которые могут использоваться для шпионажа или отключения электроснабжения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на результаты собственного расследования.

Отмечается, что в ноябре 2024 года некоторые солнечные инверторы в США отключились по удаленной команде, которая поступила из Китая. Хотя точных данных о последствиях инцидента нет, скрытые радиомодули и коммуникационные устройства, не указанные в документации, делают энергосистему уязвимой. Они не имеют защиты, что делает их взлом простым, как для хакеров, так и для других государств.

Агентство отмечает, что солнечная энергетика США зависит от Китая — 78% солнечных инверторов и 39% модулей произведены китайскими предприятиями. Они уже установлены в дома и производства. Китай официально отвергает заявления, подчеркивая, что в Соединенных Штатах преувеличивают угрозы национальной безопасности.