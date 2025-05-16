Слетать в космос станет дороже

В ходе отчёта о работе за первый квартал 2025 года представитель компании Virgin Galactic сообщил, что в следующем году увеличится стоимость билетов на полёты в стратосферу. Аттракцион космического масштаба с подъёмом на высоту около 80 км станет стоить дороже сегодняшних $600 тыс. за каждого пассажира. Новая стоимость билетов будет объявлена в начале 2026 года.

Компания Virgin Galactic прекратила отправку туристов к линии Кармана в июне 2024 года. Ракетоплан VSS Unity в последний раз доставил в невесомость четырёх туристов, после чего был отправлен в отставку. Новый ракетоплан Delta сможет перевозить по шесть пассажиров за раз. Увеличенный пассажирский отсек, а также ожидаемый рост частоты запусков обещают в течение года сократить образовавшуюся очередь из желающих.

Благодаря новому кораблю компания Virgin Galactic рассчитывает поправить своё финансовое положение, она всё ещё работает в убыток, сообщает 3dnews.ru.