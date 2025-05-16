Китай разработал многоразовый ракетный двигатель за рекордный срок

Китайская академия космических технологий завершила разработку нового многоразового ракетного двигателя всего за семь месяцев. Об этом сообщила пресс-служба Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации на своем сайте.

Достижение является частью последовательной стратегии: в декабре 2024 года академия успешно протестировала 90-тонный жидкостный кислородно-керосиновый двигатель для коммерческих аппаратов. Чуть больше чем за полгода инженеры показали, что готовы к новому этапу развития технологий — они успешно испытали 140-тонный двигатель.

В корпорации подчеркнули, что эта установка может похвастаться самой большой тягой среди нынешних китайских двигателей открытого цикла на жидком кислороде и метане. Он будет играть важную роль в будущих системах транспортировки между космосом и Землей, в том числе в многоразовых ракетах-носителях.

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Следующим шагом для китайских ученых станет создание многоразового двигателя тягой 200 тонн, работающего на смеси жидкого кислорода и метана. Если его удастся создать в запланированные сроки, то Китай сможет претендовать на мировое лидерство в сфере запуска сверхтяжелых грузов — например, модулей лунных баз, межпланетных кораблей. Ожидается, что первые тесты состоятся уже в 2026 году.