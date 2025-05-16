Аквариумные рыбки помогли в создании наноматериалов для термометров

Российско-французский научный коллектив с участием специалистов из Санкт-Петербурга и Владивостока разработал особый класс металлоорганических соединений, которые можно использовать для постоянного измерения температуры живых организмов, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

При этом большую помощь ученым оказали аквариумные рыбки.

"Международная группа ученых открыла новый путь к разработке высокочувствительных и биосовместимых термометров. Предложенный метод основан на использовании координационной химии люминесцентных двумерных материалов. Ученые считают, что разработка открывает возможности для широкого спектра применения в биомедицине", - отметили в пресс-службе.

Ученым удалось создать новые двумерные металл-органические каркасы, которые удовлетворяют требованиям биосовместимости и эффективной люминесцентной термометрии in vivo. В ходе работы были получены нанолисты, которые можно легко вводить в живые организмы без потери их функциональности длительное время.

В качестве подопытных животных использовались распространенные модельные рыбки Danio rerio. Люминесцентные нанолисты наглядно меняют цвет в зависимости от температуры тела рыбок. При этом испытуемые рыбки не отличались от контрольной группы по поведению и выживали после опытов.

Малоинвазивный и не токсичный для животных метод люминесцентной термометрии дает высокую точность и динамичность измерений с высоким пространственным разрешением и открывает пути к созданию температурных биосовместимых сенсоров нового поколения.

Основная часть работы проходила на базе Университета ИТМО и Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова (Санкт-Петербург), Университета Лотарингии (Франция) и Национального научного центра морской биологии им. А. В. Жирмунского ДВО РАН (Владивосток). Результаты опубликованы в журнале Advanced Functional Materials.