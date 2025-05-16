Студент установил мировой рекорд скорости для микродронов

Китайский студент Сюй Ян разогнал распечатанный на 3D-принтере микродрон до рекордных 340,78 км/ч и попал в Книгу рекордов Гиннесса.

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Об этом сообщает газета South China Morning Post.

«Опираясь на тестовые данные, я думал, что официальная скорость будет около 320 км/ч, но я не ожидал, что в результате она достигнет 340 км/ч, а при попутном ветре даже 358 км/ч», – заявил он.

Микродрон Prowess, весящий менее 250 граммов, имеет легкую раму из углеродного волокна и сверхтонкий корпус, напечатанный на 3D-принтере. Он оснащен высокоскоростными пропеллерами.

Сюй Ян побил свой собственный предыдущий рекорд, установленный в октябре прошлого года (244 км/ч), и намерен продолжать совершенствовать двигатель и пропеллер для достижения еще больших скоростей.