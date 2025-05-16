Грузовой корабль «Прогресс МС-31» испытали в безэховой камере.

Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

«Безэховая камера технического комплекса представляет собой специализированное помещение, покрытое изнутри радиопоглощающим материалом с целью имитации условий космического пространства», — рассказали в компании.

Запуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-31» с космодрома Байконур (Казахстан) ожидается в июле.

В марте «Роскосмос» сообщил, что на Байконур прибыл «Прогресс МС-31».

В феврале к Международной космической станции отправился грузовой корабль «Прогресс МС-30».