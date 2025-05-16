В Pinterest объяснили массовые блокировки пользователей

Платформа Pinterest признала «внутреннюю ошибку» в работе системы модерации, которая привела к масштабной блокировке пользовательских аккаунтов. Об этом сообщает The Verge.

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С начала мая пользователи начали массово жаловаться на блокировки аккаунтов без предварительных уведомлений и объяснений. При этом стандартные ответы техподдержки указывали на неуточненные нарушения правил сообщества.

Изначально в Pinterest ограничились формулировкой о «непрерывном мониторинге контента» и «деактивации аккаунтов с нарушениями», что лишь увеличило поток новых запросов за объяснениями от пользователей, требовавших большей прозрачности.

Теперь же компания признала наличие системной ошибки, которая привела к «чрезмерной деактивации», в том числе аккаунтов, не нарушавших правила.

«Мы сожалеем о вызванном этим разочаровании. Мы восстановили многие затронутые аккаунты и вносим улучшения, чтобы быстрее реагировать на ошибки в будущем», — говорится в сообщении Pinterest.

Согласно сообщениям на специализированных форумах, включая сабреддит Pinterest, восстановление затронутых аккаунтов уже началось. Однако масштабы сбоя и точные причины его возникновения компания пока не раскрыла.