Эволюционные чудеса: древняя фауна доказала существование жабр там, где никто не ожидал

Несмотря на столетия раскопок, палеонтологи продолжают находить ранее неизвестную флору и фауну, сохранившуюся в скалах в виде окаменелостей. Об одной из таких находок - морском хищнике Mosura fentoni, представителе членистоногих возрастом в полмиллиарда лет, рассказали ученые в своей статье для журнала Royal Society Open Science.

Хищник, живший 506 миллионов лет назад, был найден в Сланцах Берджесс - горной формации Канады. Mosura fentoni - трехглазое зубастое существо размером с указательный палец человека.

Животное, похожее на инопланетянина, является частью группы, именуемой радиодонтами - это ныне вымершая линия членистоногих, наиболее известная по аномалокарису - так называемому «морскому ужасу» длиной один метр с колючими конечностями и круглым ртом, полным зубов.

Как и у его сородичей, у Mosura были похожие на весла конечности для плавания. Но также у этого членистоногого хищника был «сюрприз» сзади: сегмент, похожий на хвост, из 16 плотно упакованных секций тела, каждая из которых была покрыта жабрами.

Исследователи рассказали изданию Gizmodo, что «брюхо» маленького хищника привлекло внимание благодаря своим маленьким сегментам и крошечным клапанам, которые были бы в принципе бесполезны для движения.

«Сколько бы мы ни узнавали о радиодонтах, всегда кажется, что за углом скрывается что-то новое и удивительное о них», - подчеркнули исследователи из Музея Манитобы.

Ученые не уверены, зачем этому радиодонту понадобилось дополнительное пространство для дыхания. Но то могло быть связано с тем, как или где он жил - возможно, он обитал в среде с низким содержанием кислорода в оживленных морях Кембрийского периода или вел особенно активный образ жизни.

Ученые назвали эти особенности ярким примером «эволюционной конвергенции с современными группами, такими как мечехвосты, мокрицы и насекомые».

Уникальная форма животного с широкими плавательными лоскутами и тонким телом принесла ему прозвище «морской мотылек». Отсюда происходит и название Mosura - это отсылка к японскому вымышленному монстру-дайкайдзю, похожему на бабочку.

Некоторые из 61-й окаменелости существа демонстрируют сохранившуюся нервную ткань, структуры глаз, пищеварительный тракт и даже пятна, представляющие открытую кровеносную систему - по сути, сердце, перекачивающее кровь во внутренние полости, называемые лакунами. Все, за исключением одной, окаменелости, представленные в исследовании, были собраны Королевским музеем Онтарио в период с 1975-го по 2022 год.