Руководитель OpenAI: ChatGPT станет вашим личным секретарем и юристом

Сэм Альтман, руководитель OpenAI, выразил мнение, что в перспективе ChatGPT может эволюционировать в индивидуального ИИ-помощника, способного сохранять и обрабатывать данные о каждом аспекте жизни человека.

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Альтман отметил, что подобные интеллектуальные системы смогут самостоятельно принимать решения, координировать повседневные дела и адаптироваться к меняющимся обстоятельствам. Он указал на то, что уже сегодня молодое поколение использует ChatGPT не только для поиска информации, но и для получения рекомендаций.

«Если говорить упрощенно, то пользователи старшего поколения воспринимают ChatGPT как альтернативу Google, – пояснил он, – в то время как люди в возрасте от 20-ти до 30-ти лет видят в нем личного консультанта».

В сочетании с разрабатываемыми сейчас автономными ИИ-агентами, такая система сможет, к примеру, самостоятельно организовать прохождение техосмотра автомобиля, спланировать путешествие и приобрести подарок.

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