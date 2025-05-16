В Израиле нашли уникальные африканские статуэтки

В пустыне Негев на юге Израиля археологи сделали удивительное открытие — вырезанные фигурки с, по мнению исследователей, африканскими чертами лица. Они были найдены в ходе раскопок на древнем холме Тель-Малхата, который часто отождествляют с библейским городом Молада, упомянутым как один из городов колена Симеона в Иудее.

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О находке сообщили ученые Израильского управления древностей (IAA) и Кельнского университета в журнале Atiqot. Всего было обнаружено пять деревянных фигурок, вырезанных из черного дерева (Ceylon ebony), произрастающего в Южной Индии и Шри-Ланке. Это делает находку еще более интригующей: такие материалы могли попасть в регион только через древние торговые пути.

«Это редкая находка, которая расширяет наше понимание культурного разнообразия жителей региона 1500 лет назад», — отметили в Израильском управлении древностей.

По словам директора IAA Эли Эскузидо, находка важна не только с археологической, но и с человеческой точки зрения: