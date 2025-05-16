Маск готовит ракету Starship к девятому испытательному полету

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выдало компании SpaceX разрешение на девятый полет ракеты-носителя Starship, который может состояться уже в конце этого месяца. Первое окно для полета откроется 23 мая с 02:30 до 04:34 по московскому времени. Также в том же временном интервале возможен полет 24 мая, 28-31 мая и 2 июня. Об этом сообщает New-Science.ru.

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Однако есть одно но. SpaceX не сможет осуществить запуск, пока не будет завершено расследование взрыва, произошедшего 7 марта во время полета номер восемь. FAA получило отчет от SpaceX только 14 мая, и теперь агентство должно определить, может ли Starship снова летать, или ему необходимо принять дополнительные меры по исправлению ситуации.

Напомним, в марте у компании Илона Маска SpaceX случилась вторая подряд неудача. На глазах у всего мира, "с фейерверком". Увы, не праздничным. Восьмое тестовое испытание самой мощной в мире ракеты-носителя Starship, как и предыдущая попытка, закончилось провалом. При подготовке нового прототипа для восьмого запуска инженеры SpaceX внесли изменения в конструкцию топливной системы, а для надежности провели более продолжительный тестовый прожиг двигателей Starship, чем раньше. В СМИ сообщалось, что SpaceX сделала ряд улучшений: изменила систему подачи топлива, скорректировала его температуру, установила дополнительные вентиляционные отверстия и систему защиты от утечек. Тем не менее это не помогло.

Одна из главных целей очередного полета - успешное повторное использование первой ступени Super Heavy, которая использовалась при седьмом пуске в январе. Тогда SpaceX удалось ее вернуть на стартовую площадку: ступень подхватила специальная башня Mechazilla с захватом, так называемыми "палочками для еды".

Помимо разрешения на девятый полет, FAA подтвердило, что завершило анализ состояния окружающей среды на базе Starbase, что позволит SpaceX осуществлять до 25 запусков Starship в год. Как сообщается, SpaceX попросила об этом в июле прошлого года, поскольку прежние разрешения были действительны только для пяти запусков.