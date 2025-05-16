Обнаружены останки нового вида хищного динозавра

Ученым удалось идентифицировать кости динозавра, которые были найдены в Индии более 40 лет назад. Останки древнего существа нашли в штате Телангана. Тогда ученым не удалось определить видовую принадлежность костей.

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Однако теперь благодаря современным технология ученые выяснили, что обнаруженные сотанки принадлежали динозавру размером с собаку, который жил на Земле около 220 миллионов лет назад.

Обнаруженный хищник получил название Maleriraptor kuttyi. Его высота составляла около 1 метра, а длина – около 2 метров.

Ранее останки этого вида также были обнаружены в Южной и Северной Америке.

Ученые считают, что обнаружение останков в Индии – свидетельство того, что в стране во времена триасового периода климат был схож с климатом Южной Америки. Так животные могли длительно выживать на территории Индостана.