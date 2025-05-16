Ученые подвергли клетки человека воздействию 5G

Чтобы развеять стойкие страхи вокруг 5G и его возможного вреда для здоровья, международная группа ученых из Constructor University провела исследование, в котором подвергла клетки кожи человека воздействию мощных сигналов 5G. Результаты опубликованы в журнале PNAS Nexus и показывают: никаких вредных эффектов, даже при высокой интенсивности, зафиксировано не было.

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Ученые использовали два типа клеток кожи — фибробласты и кератиноциты. Их обрабатывали электромагнитными волнами на частотах 27 и 40,5 гигагерц — это диапазон, который используется в современных и будущих сетях 5G.

Эксперименты проводились в течение 2 и 48 часов, при этом интенсивность излучения значительно превышала рекомендованные уровни безопасности. Исследование было слепым и температурно-контролируемым — это значит, что ни исследователи, ни сама система не могли повлиять на результаты за счёт предвзятости или нагрева.

«Эти результаты помогут нейтрализовать неопределенности с помощью обоснованных фактов», — заявили авторы исследования.

Современные сети 5G работают на частотах ниже 6 ГГц, но в ближайшие годы ожидается расширение диапазона до 24,3–27,5 ГГц и 39,5–43,3 ГГц.

На частотах до 3 ГГц волны проникают в кожу максимум на 10 мм, а при 10 ГГц и выше — лишь на 1 мм.

Даже при воздействии 40,5 ГГц и завышенной мощности не было обнаружено изменений в экспрессии генов или метилировании ДНК — ключевых биомаркеров клеточного ответа.

Расширение 5G уже вызвало волну беспокойства в обществе — от слухов о вреде излучения до теорий заговора, связывающих технологию с пандемией COVID-19. Однако исследование четко показывает, что воздействие 5G в пределах реальных условий безопасно для кожи человека.

Ранее некоторые публикации подогревали страхи, но, как уточняют авторы, эти работы часто страдали от методологических ошибок — отсутствия ослепления, контроля температуры или достоверной статистики. Новая работа учитывает все эти недостатки.

«Мы поставили под сомнение существование возможных нетермических биологических эффектов воздействия», — поясняют ученые.

Иными словами, исключена даже вероятность неочевидного вреда, не связанного с нагревом тканей.

Что вызывает реальную тревогу

Исследователи подчеркивают, что беспокоиться стоит не о самих радиоволнах 5G, а скорее об их косвенных последствиях — например, увеличении экранного времени, влияющего на психическое здоровье, сон и уровень стресса.