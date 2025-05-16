В Португалии обнаружили 12 скелетов в стене храма

В стене португальского храма Igreja Matriz de Portimão в городе Портиман обнаружили 12 замурованных скелетов. Об этом пишет издание Popular Mechanics.

© Газета.Ru

Португальский храм был создан в XV веке. Обнаруженные останки, по мнению археологов, были захоронены в стенах храма в XVI—XIX веках, что являлось нормальной практикой в Средневековье и Новое время. Их обнаружили после того, как стена храма частично обрушилась из-за проливных дождей. Предполагается, что при восстановлении стены может быть обнаружено значительно больше костей. Сейчас археологи исследуют скелеты, чтобы установить возраст, пол и состояние здоровья, в котором находились замурованные в стенах.

До этого на юге Вены выкопали скелеты 150 римских воинов I—II веков нашей эры.

Сейчас специалисты детально изучают находки: оружие, фрагменты доспехов и даже гвозди от военных сандалий. Планируется провести анализ ДНК и изотопный состав костей, чтобы установить происхождение легионеров и условия их жизни. После завершения исследований артефакты пополнят коллекции венских музеев.