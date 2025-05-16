Apple работает над нейроинтерфейсом в стиле Neuralink

Apple добивается прогресса в разработке стандарта для устройств мозговых имплантов, которые могут помочь людям с ограниченными возможностями управлять такими устройствами, как iPhone, с помощью мыслей. Для этого компания объединилась с производителем интерфейса «мозг-компьютер» Synchron.

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По данным The Wall Street Journal, Apple начала сотрудничество с частной фирмой Synchron, в которую инвестировали Джефф Безос и Билл Гейтс. Пока разработки Synchron заметно уступают проектам Neuralink, принадлежащим Илону Маску. Synchron производит имплант под названием Stentrode, который вживляется в вену в моторной коре головного мозга. После имплантации Stentrode может считывать сигналы мозга и преобразовывать их в команды для управления устройствами, включая iPhone, iPad и гарнитуру Apple Vision Pro.

С 2019 года компания Synchron имплантировала Stentrode десяти добровольцам. Технология интегрирована с функцией Switch Control в операционных системах Apple, которая позволяет переключать управление на альтернативные устройства ввода, например джойстик или специализированные интерфейсы.

Марк Джексон из Питтсбурга, страдающий боковым амиотрофическим склерозом и испытывающий серьёзные ограничения в движениях, участвовал в тестировании управления гарнитурой Apple Vision Pro с помощью Stentrode. По его словам, навигация с этим устройством происходит медленнее, чем при обычном использовании компьютера или смартфона. Кроме того, она уступает по скорости управлению с помощью Neuralink N1, который благодаря большему количеству электродов способен обрабатывать значительно больший объём информации.

Окончательное одобрение FDA для Stentrode пока не получено, поэтому широкого применения стоит ожидать не ранее чем через несколько лет. В официальном заявлении Synchron выражает благодарность Apple за поддержку в создании принципиально нового подхода к управлению устройствами. Глава компании подчеркнул, что интеграция интерфейса с техникой Apple открывает новые перспективы для людей с параличом – и не только.