Генетики проследили самую длинную доисторическую миграцию человечества

Древние азиаты совершили самую длинную доисторическую миграцию в истории человечества. Их путь проследило международное геномное исследование, результаты которого вышли в журнале Science.

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Доисторические люди, жившие более ста тысяч лет назад, прошли пешком более 20 000 километров — от Северной Азии до самой южной точки Южной Америки (в древности конфигурация суши была иной: ледяные перешейки позволяли преодолевать некоторые участки пути). Путешествие заняло несколько поколений и тысячи лет.

Исследование провел консорциум GenomeAsia100K, который анализирует данные ДНК 1537 человек из 139 этнических групп. В работе приняли участие 48 авторов из 22 институтов Азии, Европы и Америки. Они проследили миграционный маршрут, начавшийся в Африке, продолжившийся через Северную Азию и завершившийся на Огненной Земле (современная Аргентина) — конечной точке расселения древних людей.

Сравнивая общие генетические паттерны и накопленные вариации, команда смогла восстановить пути расселения, адаптацию к новым условиям и время разделения популяций. Реконструированные маршруты показали, как первые люди достигли окраин Америки, несмотря на экстремальные условия путешествия.

Ключевой вывод: мигранты достигли северо-западной части Южной Америки (район современной Панамы и Колумбии) около 14 000 лет назад. Отсюда они разделились на четыре группы: одна осталась в Амазонии, другие двинулись на восток (регион Гран-Чако) и на юг (Патагония), осваивая Анды.

Анализ геномов коренных народов Евразии и Южной Америки впервые выявил неожиданно высокое генетическое разнообразие Азии.

Генетическая устойчивость и последствия миграции

Исследование также раскрыло эволюционные последствия такого масштабного переселения.

Многотысячелетний путь сократил генетическое разнообразие мигрантов, констатировал доцент Ким Хи Лим из Наньянского технологического университета в Сингапуре (NTU): «Они несли лишь часть генофонда своих предков, что ограничило разнообразие иммунных генов. Это могло повысить уязвимость коренных народов к болезням, завезенным поздними мигрантами, например, европейцами. Понимание этих процессов помогает глубже изучить генетическую устойчивость человека».

В то же время люди сумели удивительно эффективно адаптироваться в различных экологических нишах на своем долгом пути, добавила старший научный сотрудник Сингапурского центра инженерии окружающей среды Елена Гусарева.

«Наши результаты показали необычайную приспособляемость ранних коренных групп, которые успешно обосновались в совершенно разных условиях. Используя технологию секвенирования всего генома с высоким разрешением, мы смогли раскрыть глубокую историю миграции людей и генетические следы, оставленные ранними поселенцами», — пояснила она.

Азиатская выборка в генетических исследованиях

«Исследование доказывает, что наибольшее генетическое разнообразие — у азиатских, а не европейских популяций, как долго считалось из-за перекоса в выборках. Это меняет представления о миграциях и подчеркивает важность включения азиатских данных в геномные исследования, особенно для персонализированной медицины и изучения эволюции», — подчеркнул профессор NTU Стефан Шустер, научный руководитель GenomeAsia100K.

Результаты помогают понять генетику коренных народов Америки, их иммунные адаптации и могут способствовать защите их сообществ. Исследование также демонстрирует, как современные геномные технологии и международное сотрудничество расширяют знания о человеческой эволюции.