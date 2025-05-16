В России начались продажи смартфонов Tecno Camon 40

М.Видео-Эльдорадо объявила о старте продаж смартфонов серии Tecno CAMON 40 с умным ассистентом Ella на базе искусственного интеллекта TECNO AI.

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Ассистент может прокладывать маршруты, решать математические задачи, добавлять события в календарь и редактировать фото голосовыми командами.

Смартфоны поддерживают расширенные функции обработки изображений FlashSnap с оптической стабилизацией и защитой IP68/69 (для младшей модели — IP66). Экраны защищены стеклом Corning Gorilla Glass 7i, а корпуса выдерживают падения с высоты 1,5 метра.

© М.Видео

Цены на смартфоны в М.Видео-Эльдорадо:

Tecno CAMON 40 Premier 5G (12/256 ГБ) — 44 990 рублей;

Tecno CAMON 40 Pro 5G (8/256) — 26 990 рублей, (12/256 ГБ) — 29 990 рублей;

Tecno CAMON 40 Pro (8/256 ГБ) — 22 990 рублей;

Tecno CAMON 40 (8/256 ГБ) — 18 990 рублей.

Доступны три цвета: «галактический черный», «морской зеленый» и «ледяной белый».