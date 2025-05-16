Больше трети задач в разработке уже закрывают нейросети

35% задач в разработке уже закрывают нейросети. В генерации шаблонного кода это значение достигает 60%, в то время как при оценке его эффективности участие искусственного интеллекта составляет 10%.

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Об этом стало известно из исследования российской IT-компании true.code, результатами которого аналитики поделились с "РГ".

Согласно представленным данным, нейросети уже берут на себя примерно 35% рутинных задач, освобождая время программистов для более сложных и творческих решений.

Наиболее востребованы ИИ-решения в генерации шаблонного кода - нейросети способны решить 60% работы от всей задачи. Также искусственный интеллект эффективно справляется с написанием SQL-запросов (50%), поиском ошибок и ведением документации (40%). При этом полностью заменить разработчика пока невозможно: поддержка legacy-кода и оценка эффективности в большей степени остаются за человеком.

Нейросети при выполнении этих задач берут на себя лишь 15% и 10% соответственно.

Также аналитики изучили сколько времени требуется нейросетям и человеку на выполнение одной и той же задачи. Например, на генерацию unit-текстов человек тратит примерно 2 часа, в то время как искусственный интеллект - 30 минут, экономя 75% времени. На исправление ошибок разработчику требуется около 1,5 часа, нейросетям - 30 минут, на написание CRUD API - 3 часа и 1 час в пользу искусственного интеллекта. То есть экономия времени человека составляет более 65%.