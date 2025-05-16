Ученые заявили о скрытой в недрах Земли силы для спасения человечества

Что кроется за тектоническими процессами? Мы знаем, что землетрясения снимают напряжение в земной коре. Но теперь учёные уверены: их роль гораздо значительнее. Во время землетрясений начинается химическая реакция, которая порождает молекулярный водород. Этот газ может стать основой для экологически чистой энергетики будущего.

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Pravda.Ru пишет, что процесс происходит благодаря кварцу — минералу, который активизируется при сдвиге горных пород. Кварц преобразует механическую энергию в химическую, разделяя молекулы воды на водород и кислород.

Неожиданная связь между сейсмической активностью и водородом

Исследования в Университете Висконсин показали: в зонах с активными разломами кварц в воде выделяет большое количество водорода. Этот водород, называемый «тектоническим», может быть не только источником энергии, но и предупреждать о землетрясениях. Высокая концентрация водорода в районах разломов может служить индикатором грядущих подземных толчков, позволяя нам вовремя подготовиться.

Биологическое значение природного водорода

Природный водород не только источник энергии, но и поддерживает жизнь в недрах Земли. Микроорганизмы на границе ледников и скал получают энергию из химических реакций, включая природный водород.

Спасение человечества увидели в «адских» гейзерах

Новая надежда для энергетики

Учёные и энергетические компании работают над методами добычи природного водорода. Этот источник энергии, скрытый под землёй, может обеспечить чистое и безопасное будущее. Современная наука только начинает понимать его значение для геологии, биосферы и энергетики.