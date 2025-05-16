Huawei показала ноутбук со складным экраном и виброклавишами

HUAWEI анонсировала MateBook Fold Ultimate Design — первый ноутбук компании со складным экраном и виброклавишами.

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Новинка дебютирует 19 мая вместе со смартфонами серии nova 14. Пока устройство показано лишь частично, но известно, что физические клавиши в нем отсутствуют.

Ввод текста будет осуществляться с помощью цифровой клавиатуры, оснащенной мощным вибромотором для имитации тактильного отклика. В основе MateBook Fold лежит фирменный процессор Kirin X90, а работает ноутбук на компьютерной версии HarmonyOS, которая была представлена в мае 2025 года.

О других характеристиках, включая размер экрана, частоту обновления, емкость аккумулятора и объем памяти, компания пока не сообщила. Стоимость новинки также остается неизвестной.

MateBook Fold станет не первым ноутбуком со складным экраном. Подобные устройства уже представили HP (Spectre Foldable) и Lenovo (ThinkBook Flip) на MWC 2025.