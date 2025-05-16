Эксперты составили топ недооцененных, но достойных смартфонов

Редакция портала «Палач» составила подборку из пяти непопулярных и хороших флагманов для покупки в 2025 году.

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Открывает список Motorola Edge 50 Pro стоимостью от 32 тыс. руб., предлагающий экран P-OLED 6,7 дюйма с разрешением 1,5K, частотой 144 Гц, яркостью до 2000 нит, чип Snapdragon 7 Gen 3, тройную камеру на 50, 10 и 13 Мп, а также защиту по стандарту IP68 и поддержку беспроводной зарядки мощностью 50 Вт.

Следом идет компактный Vivo X200 Pro mini. При цене от 70,2 тыс. руб. гаджет может похвастаться AMOLED-дисплеем на 6,31 дюйма с 1,5K-разрешением, частотой 120 Гц, яркостью 4500 нит, чипом MediaTek Dimensity 9400, кремний-углеродным аккумулятором на 5700 мАч с поддержкой зарядки мощностью 90 Вт и беспроводной на 30 Вт, а также тройной камерой по 50 Мп каждая. Единственным недостатком называют то, что это смартфон для китайского рынка.

Тройку лидеров замыкает RedMagic 10 Pro, игровой смартфон за 82,2 тыс. руб. с флагманским чипом Snapdragon 8 Elite, безрамочным 6,85-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1.5K, частотой 144 Гц и подэкранной селфи-камерой. Среди прочего отмечается наличие кремний-углеродного аккумулятора емкостью 7050 мАч с поддержкой зарядки мощностью 100 Вт, камеры на 50, 50 и 2 Мп, а также сенсорные триггеры на боковых гранях для игр.

В топ также вошли iQOO 13 и Asus Zenfone 12 Ultra, которые можно купить по цене от 85,6 и 91,3 тыс. руб. соответственно.