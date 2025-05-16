В Россию из Марокко привезли зубы животных возрастом более 100 млн лет

Ученые УрФУ и МГУ привезли из палеонтологической экспедиции в Марокко зубы и кости древних животных позднего мелового периода - то есть останкам около ста миллионов лет.

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"Их изучение поможет специалистам дополнить информацию о данном периоде: не только о самих животных, но и об их среде обитания и образе жизни", - пояснил Антон Кочнев, старший научный сотрудник лаборатории уральского вуза.

Формация Кем-Кем в пустыне Сахара знаменита уникальной фауной, включающей гигантских хищных динозавров, птерозавров и древних крокодилов. Систематические раскопки здесь начали проводить в середине XX века.

"Мы просеивали грунт - то есть отбирали то, что находится на поверхности. В итоге удалось обнаружить большое количество зубов крокодиломорфов, рыб, птерозавров и динозавров. Это и завроподы, и разные хищные динозавры из семейств абелизаврид, ноазаврид, кархародонтозаврид и спинозаврид", - рассказал ученый.

Задачей было отыскать зубы редких млекопитающих мелового периода, которые из этой формации не описаны.

Часть находок отправилась в МГУ, часть - в Екатеринбург. Также материалы планируется передать специалистам из Санкт-Петербурга и Красноярска. Ученые попытаются установить, к какому роду и виду принадлежали обнаруженные останки рептилий и рыб.