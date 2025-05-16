Honor высмеяла самый тонкий смартфон Samsung

Китайская корпорация Honor высмеяла в своей рекламе новый рекордно тонкий смартфон от Samsung. На это обратило внимание издание Huawei Central.

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Журналисты медиа обратили внимание на появление в сети рекламы, в которой Honor сравнила свой складной смартфон Magic V3 с представленным в середине мая Samsung Galaxy S25 Edge. В китайской компании отметили, что Galaxy S25 Edge имеет толщину 5,8 миллиметра, тогда как выпущенный осенью 2024 года Magic V3 в разложенном состоянии получил толщину корпуса 4,4 миллиметра.

Также в Honor подчеркнули, что ради тонкого корпуса Galaxy S25 Edge пришлось получить уменьшенный аккумулятор.

«Зачем худеть, если ради этого приходится идти на компромиссы?» — заявили в корпорации.

Таким образом, в Honor сообщили, что их рекордно тонкий телефон получил аккумулятор емкостью 5150 миллиампер-часов.

По словам журналистов Huawei Central, Galaxy S25 Edge и Magic V3 относятся к разным сегментам, поэтому выбирать победителя между двумя аппаратами нельзя. Также они отметили, что смартфон Samsung стоит почти в два раза дешевле складного девайса Honor — 88 тысяч против 199 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что на российском рынке подешевел флагманский смартфон Apple 2023 года выпуска. Стоимость iPhone 15 Pro снизилась до 80 тысяч рублей.