Sony анонсировала наушники WH-1000XM6 с продвинутым шумоподавлением

Sony анонсировала новые беспроводные наушники WH-1000XM6 с самым продвинутым шумоподавлением в истории компании.

© Ferra.ru

Модель оснащена новой чип-системой HD Noise Cancelling Processor QN3, которая работает с 12 микрофонами для более точного подавления внешних шумов в реальном времени. Скорость обработки данных увеличилась в семь раз по сравнению с предыдущим поколением, что обеспечивает эффективное устранение фоновых звуков.

Наушники поддерживают аудио высокого разрешения (Hi-Res Audio) благодаря кодеку LDAC и технологии DSEE Extreme, которая восстанавливает детали звука, потерянные при сжатии файлов.

Также заявлена поддержка 360 Reality Audio для создания объемного звучания. Для геймеров предусмотрен специальный Game EQ с ультранизкой задержкой.

© FWD

WH-1000XM6 имеют мягкие амбушюры из веганской кожи и удобное оголовье для комфортного ношения в течение всего дня. Корпус сделан из прочных материалов, также в серию вернулась возможность аккуратно «сложить» устройство. А компактный чехол с магнитной застежкой позволяет удобно хранить наушники.

Модель доступна в трех цветах: черном, платиновом серебристом и темно-синем. Продажи начнутся в мае 2025 года по цене €450.