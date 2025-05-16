Xiaomi выпустила один из самых дешевых смартфонов в мире

Xiaomi представила один из самых дешевых смартфонов в мире — Redmi 14C, который поставляется без зарядного блока. Об этом сообщает портал ITHome.

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Обновленный Redmi 14C представляет собой тот же смартфон, комплектация которого лишилась блока питания, что позволило снизить себестоимость устройства на 30 юаней. Вместе с государственной субсидии в размере 70 юаней розничная цена смартфона в конфигурации с 4 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 64 ГБ составляет 469 юаней (около 5,2 тыс. руб.).

По техническим характеристикам этот Redmi 14C идентичен базовой модели. Смартфон предлагает 6,88-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц, аккумулятор емкостью 5160 мАч с поддержкой зарядки мощностью 18 Вт, камеру на 50 Мп, сканер отпечатков пальцев в кнопке питания, поддержку Wi-Fi и проводных наушников. За производительность устройства отвечает бюджетный 12-нанометровый чип Mediatek Helio G81 Ultra.

Также Xiaomi выпустила Redmi 14C без блока питания в версии 4/128 ГБ за 569 юаней (около 6,3 тыс. руб.).