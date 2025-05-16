Google подтвердила выпуск ИИ Gemini для Chrome на Windows 11

Портал Windows Latest сообщил, что Google планирует в ближайшее время интегрировать ИИ Gemini Live в браузер Chrome на Windows 11 и 10.

© Unsplash

Согласно инсайдерам, это нужно Google для конкуренции с интеграцией Copilot в Windows 11 от Microsoft, так как десктопная Windows-версия Chrome пользуется большой популярностью. По словам бывшего юриста веб-поиска DuckDuckGo Меган Грей, на которую ссылаются инсайдеры, информация о намерениях Google подтверждается слайдом с антимонопольного процесса, ведущегося против Google.

Согласно этой информации, вендор сосредоточится на разработке персональных агентов ИИ в Chrome на настольных компьютерах. Слайд называется «Chrome отправляется в путешествие, чтобы привнести лучшее от Google и персональных агентов искусственного интеллекта в одну из наших самых любимых платформ».

Планы компании включают добавление новых функций в 2025 году, таких как разговорный искусственный интеллект и другие продвинутые инструменты. Google также намекает на «секретные функции», намеченные после 2025 года, которые компания «предпочитает держать в тайне». Google обещает дальнейшее развитие Chrome и внедрение новых технологий, хотя конкретные детали не раскрываются.

Источник также сообщает, что для вызова ИИ в Chrome появится плавающий виджет, запоминающий свой последний размер и положение. Отмечается, что это похоже на то, как работали ранние версии Copilot.