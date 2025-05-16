Ученые объяснили исчезновение английской колонии в Северной Америке

Английская колония Роанок, бесследно исчезнувшая в Северной Америке 435 лет назад, была ассимилирована индейцами. К такому выводу пришла группа британских археологов во главе с Марком Хоутоном, передает Daily Mail.

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Как уточняется, в письменных источниках информация о колонии Роанок перестала появляться после 1587 года. Поселение было основано губернатором британской Северной Каролины Джоном Уайтом на средства сэра Уолтера Рэли на одноименном острове.

Из-за суровых условий выживания Уайту пришлось отправиться в Англию за припасами — но вернуться он сумел только спустя три года из-за англо-испанской войны. Когда Уайт вернулся в Роанок, он застал колонию пустой. Согласно договоренности, колонисты в случае наступления трудных времен должны были уйти вглубь континента — но высечь на деревьях свой маршрут.

Однако Уайт не сумел обнаружить колонистов, найдя только надпись «Кроатоан».

Археологи, изучающие Роанок, пришли к выводу, что колонисты ушли на другой остров, Хаттерас, населенный индейцами племени кроатоан. Подтверждением этой теории, которая бытовала еще с 18-го века, стали следы кузнечного ремесла, слишком технологичного для североамериканских индейцев. Археолог Хоутон пояснил, что в ту эпоху подобной техникой кузнечного дела владели только английские кузнецы.

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