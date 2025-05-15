В России создали прототип модульного 3D-принтера

Инженеры РТУ МИРЭА разработали модульный 3D-принтер, который легко адаптировать для любых задач

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Студенты РТУ МИРЭА создали уникальный прототип модульного 3D-принтера. В отличие от стандартных устройств, их модель позволяет легко заменять и добавлять детали, что делает принтер универсальным для разных задач. Никита Кочетов, один из разработчиков, отметил, что система основана на проверенной FDM-технологии, но благодаря модульной конструкции она открывает больше возможностей, от создания прототипов до мелкосерийного производства.

Основной принцип принтера напоминает конструктор, где функциональность определяется набором сменных модулей. Пользователь может адаптировать устройство под свои нужды, меняя модули. Это позволяет, например, использовать разные материалы или переключаться между задачами, не покупая отдельные принтеры. Такой подход не только экономит деньги, но и расширяет функциональность, превращая устройство в мощный инструмент для работы с самыми разными проектами.

Разработка студентов уже выделяется на фоне привычных 3D-принтеров, которые имеют жёсткую конструкцию и ограниченный набор функций. На российском рынке подобные устройства встречаются крайне редко, поэтому проект стал попыткой задать новый тренд в аддитивных технологиях. Авторы уверены, что их решение сможет найти применение как в образовательных учреждениях, так и в промышленности.