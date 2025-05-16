В приложении Leica для iPhone появились именные фильтры от фотографов

Leica добавила новую функцию в своё приложение Leica Lux для iPhone — Artist Looks, или «Художественные стили». Первый такой стиль создан в сотрудничестве с известным британским фотографом Грегом Уильямсом. Его фильтр делает цветные снимки чёрно-белыми с лёгким тёплым оттенком, вдохновлённым плёнкой Kodak Tri-X.

© Leica Camera

Artist Looks — это фильтры, которые помогают быстро придать снимкам стиль профессиональной фотографии. Стиль от Грега Уильямса доступен в платной версии Lux Pro ($ 6.99 в месяц или $ 69.99 в год) или бесплатно при покупке фирменного чехла Leica за $ 625.

Кроме того, стиль Уильямса можно загрузить и в фотоаппараты Leica Q3, SL3 и другие через приложение Leica Fotos. Владельцы других моделей с Wi-Fi тоже могут применять фильтр к JPEG-снимкам прямо в приложении — бесплатно.

Leica планирует выпускать новые стили совместно с другими фотографами.