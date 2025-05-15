Дуров призвал нанести «ответный удар» WhatsApp

Бизнесмен Павел Дуров рассказал в своем канале, что специалисты мессенджера поймали WhatsApp на проведении клеветнических PR-кампаний против Telegram.

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В связи с этим, заметил предприниматель, «будет справедливо нанести ответный удар» — создать вирусные видео, показывающие, как Telegram всегда опережал своего дешевого подражателя — WhatsApp.

Дуров уточнил, что компания запустила конкурс для создателей контента с призовым фондов в $50 тыс.

Пользователи, желающие принять участие в конкурсе, могут присылать жюри видео, продолжительностью не более 180 секунд, в которые подчеркивается «инновационное лидерство Telegram по сравнению с WhatsApp», говорится о том, что мессенджер представил ключевые функции за несколько лет до того, как WhatsApp скопировал их».

Озвучка должна быть на английском языке, а создатели могут использовать в качестве дополнительной помощи искусственный интеллект, констатировал Дуров.

Ранее бизнесмен обвинил WhatsApp в закупке комментариев с критикой его мессенджера в Telegram-каналах.