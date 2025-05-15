Планетологи близки к разгадке появления загадочных корон на Венере

Недавнее исследование показывает, что Венера может иметь больше сходств с Землей, чем предполагалось ранее. С помощью анализа архивных данных ученые обнаружили свидетельства того, что на Венере происходят процессы, напоминающие тектонические, что свидетельствует о все еще динамической геологии, изменяющей ее кору.

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Вывод основан на изучении корон — крупных круглых образований на поверхности, которые могут быть ключом к пониманию процессов в недрах Венеры, сообщает НАСА. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Короны – это крупные (до 2500 км в диаметре) кольцевые формы рельефа Венеры, долгоживущие вулканотектонические комплексы, либо структуры завершающих фаз вулканизма.

«Корон на Земле сегодня не существует, однако они могли существовать, когда наша планета была молодой, до установления тектоники плит», — объясняет Гаэль Кассиоли из Университета Мэриленда и Центра космических полетов имени Годдарда НАСА.

Используя архивные данные зонда Magellan о гравитации и топографии, ученые смоделировали сценарии формирования этих корон. Оказалось, что большинство из этих структур покрывают горячие, плавучие шлейфы расплавленного материала. Это может указывать на тектоническую активность, даже в литосфере без плит.

У Венеры нет тектонических плит, как у Земли. На Земле тектонические процессы связаны с взаимодействием плит. Однако на Венере мантийные шлейфы могут выталкивать поверхностный материал наружу, приводя к столкновениям и переработке коры, напоминая процесс субдукции на Земле. Также может происходить литосферное капельное обрушение, когда материал коры плавится и опускается в мантию.Несмотря на экстремальные условия на поверхности, понимание корон Венеры может предоставить сведения о ранних геологических процессах на Земле.